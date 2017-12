Vila Verde

Abaixo-assinado online reacendeu, semana passada, mobilização pelo parque linear Córrego Verde da Vila Madalena, na região do Beco do Batman.

Indagada sobre o status do parque, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente afirmou que o projeto é uma contrapartida de caráter ambiental à construção da Linha 4 do metrô.

E acrescentou: o local visa à requalificação do córrego – que será tocada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana.

Verde 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Siurb informou à coluna que as obras devem ser iniciadas ainda no ano que vem. As etapas incluem a construção de um piscinão – para evitar enchentes na área – e também de uma praça, nos moldes do que foi feito no Pacaembu. Só depois dessas fases o projeto será iniciado.