Vila, com amor

Organizadores do Movimento Pela Vila comemoram: está sendo elaborado projeto de lei, pelo vereador José Américo, para pedir o tombamento da Vila Madalena.

Entre as reivindicações dos moradores, está a criação de regras para a crescente verticalização comercial no bairro que, alegam, é feita sem o devido estudos de impactos.

O Pela Vila – que conta, até agora, com 1.500 assinaturas – também pede a proteção de prédios relevantes e a inclusão da região no rol de bens do patrimônio histórico da cidade.

Vila 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não é a primeira vez que um projeto urbanístico envolve o bairro. A ideia de se fazer um boulevard foi arquivada em 2009, pela Prefeitura, após discordâncias entre moradores, comerciantes e donos de bares.

Vila 3

Também não é exclusividade da Vila esse tipo de reivindicação. Moradores de Pinheiros (bairro vizinho) protestaram, na semana passada, contra a demolição de um prédio histórico na rua João Moura.