Alexandre Padilha terá novo encontro com Kassab, amanhã, para falar sobre o combate ao crack em SP. Além de ir à Prefeitura, o ministro da Saúde pretende visitar o Centro de Atenção Psicossocial da Sé.

Quinta-feira passada, Padilha esteve na cidade, reunido com movimentos de moradores de rua e catadores de lixo – com mediação do padre Julio Lancellotti. Lá afirmou já ter empenhado R$ 3,2 milhões do Plano Nacional de Combate ao Crack para o Estado. E que, até 2014, São Paulo pode receber R$ 500 milhões.

Visto pelos tucanos como potencial candidato ao governo paulista em 2014, o ministro tem título de eleitor do Pará.