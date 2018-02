O Jardim de Esculturas do MAM será reinaugurado segunda – com obras restauradas e novo sistema de iluminação. Iniciativa do Projeto de Conservação de Arte do Bank of America Merrill Lynch.

