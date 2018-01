Raul Sulzbacher, após 34 anos no Shopping Iguatemi, vai fechar as portas de sua Raul’s, templo dos utensílios gastronômicos. E fará leilão, comandado pela Casa 8, de todas as peças da loja, nos dias 21, 22 e 23. O empresário investirá no e-commerce.

