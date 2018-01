Vida nas cordas

A grande paixão de Paulo Martelli é o piano, mas ele acabou dedicando sua vida ao violão. Especializado em Bach e no repertório barroco, este paulista de Araraquara morou dez anos em Nova York – onde estudou na Juilliard e na Manhattan School – e, em 2003, já de volta ao Brasil, criou o Movimento Violão, que leva boa música, sempre de graça, a palcos de todo o País. “Temos uma parceria superimportante com o Sesc”, explica, citando, em seguida, as apresentações anuais no Kennedy Center, em Washington. Nesse momento, ele vem se preparando para concertos em Israel, no Japão, nos EUA e no Canadá (ano que vem), enquanto cursa doutorado em violão de 11 cordas na Unesp. O violonista aproveita para contar as novidades do MV para 2015: uma série de recitais gravados pelo Sesc vai ganhar caixa de DVDs. “E levaremos doze jovens concertistas em turnê pelo Brasil”, conclui.

