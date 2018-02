Vida melhor

Flávia Flores e Camila Coutinho se uniram por uma boa causa. A dupla lança a websérie Orgulho Pink, quarta-feira, com brunch no restaurante Capim Santo. “Nossa intenção é incentivar e ajudar mulheres que estejam fazendo quimioterapia a continuar se cuidando. Em 2012 descobri um câncer de mama e tive de passar pelo tratamento, mas nunca deixei minha vaidade de lado”, conta Flavia, ex-modelo e autora do livro Quimioterapia e Beleza. “A intenção é mostrar que não é porque você está doente que tem de parar de viver. Em quatro vídeos, nós damos dicas de moda, maquiagem, pele e alimentação para que elas consigam encarar melhor essa fase.”

