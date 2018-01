Alexandre Herchcovitch ataca de ator. Na série Destino SP, produção da O2 para a HBO sobre os imigrantes que chegam à capital: chineses, nigerianos, coreanos, bolivianos, argentinos e israelenses.

O estilista interpretará um… estilista, filho de família judia ortodoxa. Com direito a participação do pai verdadeiro, no papel de seu pai fictício.