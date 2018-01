Viagem única

As amigas de longa data Tuca Ratto e Fernanda Helu fizeram de seu hobby, planejar viagens, um negócio – e assim nasceu a Travel Hunter, consultoria de roteiros personalizados. “Moramos muito tempo fora, eu em Londres e a Tuca em Firenze. Sempre nos pediam dicas e percebemos que aquilo podia virar um negócio rentável”, explica Fernanda. Os interessados procuram a dupla, preenchem um questionário onde dizem o que mais interessa fazer no destino. Elas acionam suas fontes, nos quatro cantos do planeta, e traçam um itinerário realmente único. “Gostamos de dar dicas fora do óbvio, claro que tem aquelas que não podem faltar”, conta Tuca. Que também é personal stylist e pode dar um help na hora de fazer a mala.

