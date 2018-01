Viagem sem arte

Masp, Pinacoteca e Centro Cultural do BB levaram um baque com o cancelamento, sem aviso prévio, da viagem direta, até Paris, de um cargueiro da Air France que devolveria as obras de arte de suas exposições.

O pessoal do Masp teve conversa “quente” para explicar ao Museu Rodin que suas esculturas fariam três escalas pelo caminho. Também não foi fácil, à Pinacoteca, entregar os Matisse em segurança.

E o CCBB diz ter gasto € 15 mil a mais para devolver a “Virada Russa”.