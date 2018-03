Viagem incerta

Fernando Cavendish, da Delta, saiu em 22 de junho do Brasil e voaria para Mykonos alguns dias antes do dia 8 – data marcada para o início dos festejos do casamento da modelo brasileira Ana Beatriz Barros com o egípcio Karim el Chiaty.

Pelo menos esses eram os planos do empresário, segundo fonte próxima dele.

Viagem 2

Com mais de 800 convidados – boa parte brasileiros – a festa vai durar dois dias. Agora, ante a atuação do MPF e da Justiça, é provável que Cavendish mude de rota. Volta para o Brasil para usar tornozeleira em casa?