Véu e Buquê

Foi depois de ficar noiva e mergulhar no universo dos casamentos que Nicole Kopenhagen sentiu falta, no mercado, de serviços que facilitasse suas pesquisas. Não pensou duas vezes: largou o curso de direito e o trabalho na empresa da família e resolveu criar o portal SOS BRIDES – que será lançado quarta-feira no Clos. A ideia da plataforma é orientar todas as etapas da noiva, não apenas na preparação do grande dia, mas também com dicas de lifestyle do pós-festa – como, por exemplo, arrumar a casa nova. “Casamento não pode se transformar em sinônimo de estresse, de pressão. Nem de noiva neurótica que deixa o noivo quase maluco. Casamento é a celebração do amor. Deve ser um dia leve, feliz e abençoado”, afirma.

