Vestir e viver

Tica Ishida inaugurou, há pouco mais de um mês, sua primeira loja própria em uma casa na rua Ministro Rocha Azevedo. “Quando saí da faculdade preferi trabalhar em outras marcas para ver como funcionavam, pois ouvia minhas amigas dizerem que abrir loja não é fácil. Trabalhei na Bobstore e na Mandi, onde passei por todas as áreas, e isso me deu o background necessário para abrir minha marca”, conta a moça, que é grande amiga de Thaila Ayala e trabalha o mesmo estilo rock and roll da atriz em suas peças. “Gosto desse universo. Somos bem parecidas no modo de vestir e de ver a vida”.

