Veste Prada brazuca

Daniela Falcão vai ganhar um documentário para chamar de seu. A ser dirigido por Maria Prata, o longa vai abordar os dez anos da jornalista à frente da Vogue Brasil. O filme – que tem produção da Gullane e Pedro Bial (marido de Maria) pretende também mostrar as mudanças do cenário da moda nacional durante esse período.

Espaço público

Depois da mobilização silenciosa do fim de semana, militantes pró-Parque Minhocão já tem mais um encontro marcado – no dia 4 de abril– no Conselho Estadual de Segurança. Objetivo? Exigir mais segurança no Minhocão e não restringir o acesso de pedestres ao local – algo que está sendo estudado pela Prefeitura Regional da Sé.

Precoces

A lista “30 under 30” da Forbes Brasil – que apresenta os brasileiros com até 30 anos que se destacam em seus segmentos – triplicou este ano e passa a se chamar apenas “Under 30”, com 91 jovens empreendedores em nove categorias. Entre eles, Caio Castro, Ludmilla, Daniel Dias e Sophia Abraã