Constatado por um laboratório de peso: as vendas de antidepressivos e calmantes aumentaram, com a crise, nada menos que 60%.

Na outra ponta do balcão, os brasileiros gastaram bem menos em pílulas de potência sexual: o mercado cresceu 3,9%. A pílula Cialis passou à frente do Viagra e assumiu a liderança, com 10 pontos à frente.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte