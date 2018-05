Inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, a secretaria do Turismo formata o Passos dos Jesuítas – Caminhos de Anchieta: rota de peregrinação histórica, passando por 13 cidades do litoral do Estado. Por onde andavam jesuítas no século 16.

O trajeto será high-tech. Com código de identificação, o turista acessará totens eletrônicos espalhados pelo trajeto.