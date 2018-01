A Virada Política de 2017 colocará os vereadores de SP cara a cara hoje com os paulistanos – com direito a perguntas. E o vereador que faltar? Terá cadeira reservada e plaquinha com seu nome.

