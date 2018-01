Depois do estrago que a torcida organizada do Palmeiras causou no estádio do Corinthians, domingo – foram quebradas cerca de 260 cadeiras –, consta que o conselho deliberativo do clube alviverde estuda cobrar o prejuízo (R$ 45 mil) dos arruaceiros.

