Vem aí nova “safra” de… jardins botânicos: o governo decidiu ampliar as atuais 21 unidades no País. Quem acreditar estar habilitado para ser um “jardim botânico” terá que se candidatar no Ministério do Meio Ambiente.

