Noite tensa hoje para boa parte do ministério Dilma. Ricardo Berzoini, Aldo Rebelo, Kátia Abreu, Tereza Campelo, Carlos Gabas e Valdir Simão, da CGU, mais Gilberto Carvalho, do Sesi, todos palmeirenses, estarão de olho no Allianz Parque, onde o Verdão decide a Copa do Brasil com o Santos.