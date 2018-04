Verde que…

Dentre os acordo firmados entre empresas e entidade com o governo de São Paulo, que serão assinados em Paris durante a COP-21, está uma nova parceria com Funbio e o R20. Objetivo? Restauração de nascentes e matas ciliares do Estado.

O protocolo climático estadual será lançado no dia 8, em evento na Embaixada brasileira da França. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, 60 empresas e entidades assinarão a adesão.

…que te quero

Passo seguinte à COP21? Estudar possíveis incentivos para os que aderiram ao protocolo paulista – como a agilização da renovação das licenças ambientais.