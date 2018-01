Verão de bata

Quando Mariana Penteado decidiu sair da Daslu em 2009 – onde era diretora de merchandinsing – não tinha planos de abrir sua prória marca. No entanto, depois de buscar por um tipo de roupa que não encontrava no mercado brasileiro resolveu investir nessa ideia. Começou garimpando kaftans e batas em países como Índia, Marrocos e Tailândia. Dois anos depois, Mariana já está presente em multimarcas pelo país e conta com clientes de peso como Naomi Campbell. Próximos passos? Montar sua loja em uma pop up, em dezembro, no Shopping Iguatemi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.