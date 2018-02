Mesmo sem anúncio oficial do vencedor nas eleições no Egito, “as relações dos dois candidatos com o País serão as melhores possíveis”, aposta Cesário Melantonio, representante brasileiro para assuntos do Oriente Médio.

Ashmed Shafiq, ex-premiê de Mubarak, segundo o embaixador, comprou 12 aviões da Embraer quando era ministro da Aviação Civil.

E Mohammed Mursi dialoga com o Brasil desde 2008.