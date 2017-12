Corrente de ar de uma turbina de avião que decolava “atropelou” um táxi no domingo, no aeroporto Santos Dumont, no Rio. É que, ao decolar, a aeronave provocou turbulência sobre a rua de saída dos carros, o motorista não respeitou o sinal vermelho e o carro capotou.

Quem aguardava os voos, no salão, viu tudo de longe… e saiu meia hora atrasado.