A lista oficial de 32 partidos políticos do TSE está ficando velha. Luiz Fux acaba de deferir, como relator, a criação do 33.º, o Partido da Mulher Brasileira. Gilmar Mendes pediu vista do processo para reconferir.

E o 34.º, o Partido Novo, está praticamente confirmado pelo relator João Otávio Noronha. Depende, pelo que se apurou, de se eliminar do documento trecho segundo o qual a “comissão diretiva” seria… vitalícia.