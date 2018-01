Vendas da Riachuelo crescem em comparação com 2016

Flávio Rocha, da Riachuelo, não tem por que reclamar da economia brasileira. As vendas têm crescido bem, na comparação com 2016, e este ano ele sequer autorizou liquidação de inverno. “Implantamos sistema novo que evita formação de encalhes”, explicou ontem na premiação Empresas Mais, do Grupo Estado.

Ações do Magazine

Luiza disparam

O Magazine Luiza, pelo jeito, também deve estar feliz. A ação da empresa, em 26 de outubro de 2016, era cotada a R$ 8,35. Em 6 de setembro deste ano bateu nos R$83,50.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alta de 1.000%.