A moda festival – como são conhecidos os itens que frequentadores de shows gostam de usar – teve impulso este mês com a iminência do Rock in Rio.

Pesquisas por itens como batons neon e tinta corporal cresceram 107%, no site Mercado Livre.

Outro item exótico, as tiaras de unicórnio, cresceram 15% e um item de sobrevivência em shows, os protetores solares, tiveram aumento de 53%