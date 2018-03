A pressão sobre Mano Menezes é muito maior do que José Maria Marin tem feito parecer. Com a ausência da Argentina nas Olimpíadas, a dispensa do treinador, em caso de fracasso, é tida por diretores da CBF como certa.

Marin já teria até seus preferidos para substituir Mano: Felipão e Muricy. No caso do palmeirense, com a bênção de parte da diretoria alviverde.