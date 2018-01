Nada menos de 77% dos paulistanos acreditam que as passeatas terão, sim, impacto nas eleições do ano que vem, segundo pesquisa fresquinha da Cause – nova empresa fundada por Rodolfo Guttilla, ex-Natura, e o cientista político Leandro Machado.

Ouviram 2.322 maiores de 16 anos na cidade de São Paulo, entre 2 e 10 de setembro.

#vemprarua 2

Já no quesito repercussão externa, os entrevistados se dividiram: para 44%, as manifestações de rua dos últimos meses foram positivas para a imagem do Brasil. Outros 35% viram nelas motivo de vergonha.