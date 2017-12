Colin Butterfied e Rogério Chequer, fundadores, completaram na quarta-feira – com a conclusão do impeachment no Senado – as 292 páginas do livro Vem Pra Rua – a História do Movimento que Mobilizou o Brasil.

Entre outras, o texto traz bastidores do corpo-a-corpo com políticos em Brasília antes das votações e o modo como a periferia entendia a corrupção – o que a afastava dos movimentos.

Lançamento pela Matrix, dia 20, na Cultura do Conjunto Nacional.