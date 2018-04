Vem aí a TV MinC

Juca Ferreira terá um canal para chamar de seu. Avança a passos rápidos, na Secretaria do AudioVisual do Ministério da Cultura, a criação da grade de programação do futuro canal, ainda sem nome definido.

Nada terá a ver com os variados tentáculos da EBC ou da TV Brasil. E entra no ar em 2010, na TV aberta, com os canais digitais.

Veja também:

Lorenzo Merlino lança coleção Verão 2010 no Hotel Tívoli Monfarrej

Instituto Tomie Ohtake faz retrospectiva do artista Jean Dubuffet, em comemoração ao Ano da França no Brasil

Todas as notas da coluna Direto da Fonte