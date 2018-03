Geraldo Alckmin deu sinais de que vai batalhar a sério ao lado de Serra durante a campanha eleitoral.

Em fórum organizado por Xico Graziano, anteontem, para prefeitos e secretários tucanos, ele apresentou um “eixo” com frases do tipo “Desde 2006 a economia de São Paulo cresce mais que a do Brasil” e “a candidata é Dilma, não Lula“.