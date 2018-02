Ação inédita no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. O órgão aprovou resolução dedicada à proteção de idosos.

O texto, resultado de iniciativa liderada por Brasil e Argentina, incentiva governos a combater a discriminação. E abre consulta pública sobre o tema.

Velho amigo 2

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o envelhecimento da população afeta todos os países.

E preveem que 20% da população mundial ultrapassará os 60 anos em 2050.

Velho amigo 3

Por aqui, acontece hoje a comemoração do Dia do Idoso. Com direito a ações em Brasília e distribuição de cartilha da Previdência Social com informações sobre os serviços disponíveis à população.