Os organizadores da Hora do Planeta estão atrás de velas – muuitas velas – para montar tochas no Jockey Clube do Rio. Ali ficarão às escuras, sábado à noite, 200 convidados. Entre eles Carlos Minc, Eduardo Paes e o presidente da WWF, Alvaro de Souza.

Os três vão desligar, às 20h30, um imenso interruptor que “apagará” luzes em 40 cidades brasileiras, entre elas 10 capitais.

