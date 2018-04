Quase metade das cadeiras ficou vazia no evento do diretório municipal do PT para novos filiados, neste sábado. O “batismo” de 108 membros não encheu a plateia do auditório da Uninove, com capacidade para 450 pessoas. Também não teve a presença de figuras importantes do partido, como Rui Falcão, Emídio de Souza ou quem seria o mais interessado… Fernando Haddad.

Procurado, o diretório informou que os líderes petistas foram “liberados” do evento