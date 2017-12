Se Dunga for precavido terá uma conversa com o reverendo Sung Myung Moon, criador da Igreja da Unificação do Brasil, antes de embarcar para a Copa 2010. É que o religioso norte-coreano é dono do Atlético Sorocaba, único time brasileiro que já jogou contra o primeiro adversário do Brasil na competição.

Resultado do jogo? Empate de 1 a 1. Em Pyongyang.