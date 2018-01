Luz no túnel para o comércio paulista: o mês de agosto apontou alta de 2,1%, no varejo, sobre agosto anterior – o melhor resultado no ano. “A liberação do FGTS é uma das explicações”, resume Alencar Burti, da ACSP.

Leia mais notas da coluna:

+ Senadores vão mudar projeto sobre Uber, que voltará à Câmara

+ Meirelles fala de aquecimento global em palestra