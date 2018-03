Gisa Macia, filha de Pepe– que jogou ao lado de Pelé no Santos dos anos 60 –, recorreu ao crowdfunding para publicar biografia do pai. Dia 23, haverá arrecadação de fundos no site Kickante.

Vaquinha 2

Pepe – O Canhão da Vila será editado pela Realejo e incluirá documentário dirigido por Rodrigo Viana e José Luiz Tahan.