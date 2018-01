Vaquejada segue liberada até segunda ordem, decide STF

A primeira turma do STF decidiu, na semana passada, que a prática da vaquejada segue liberada no Brasil até que se avalie ação da Procuradoria-Geral da República sobre o tema. A decisão foi tomada no contexto de uma ação que pedia a suspensão vaquejada em Teresina.

Em uma de suas últimas flechadas, Rodrigo Janot questionou a emenda constitucional que permite a realização da atividade.

Apesar de o STF ter julgado inconstitucional, no ano passado, uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada naquele Estado, os esportes equestres seguem permitidos no País.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas da coluna:

+ Ministro e Marina ‘brigam’ sobre desmatamento em Nova York

+ Senado aprova braço direito de Teori para CNJ