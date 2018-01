Vão-se os anéis

Sandra Aron e Taisa Hirsch, que emprestam seus sobrenomes à grife de joias Aron&Hirsch, estão com planos de expansão. Inauguram loja amanhã – dentro da multimarcas Magrella, em Brasília. “Até agora, só tínhamos um estande na NK, em SP e no Rio. Será nossa primeira loja de fato”, comenta Sandra. Seus anéis feitos com brilhantes e pedras coloridas já caíram nas graças de celebridades internacionais, como a top Kate Moss, que chegou a encomendar, durante passagem pelo Brasil, peça para sua filha, Lila. “Foi uma honra”, conta Taisa. A marca registrada das moças são os anéis usados em grande quantidade. “Quanto mais deles misturados, mais estiloso fica”, entrega Sandra.

