Vão invadir?

Veio no contrário da hora a decisão do Congresso dos EUA, anteontem, de acabar com os subsídios para a indústria de etanol. Hoje, os produtores brasileiros de álcool (muito mais barato que o feito de milho lá fora) simplesmente não têm volume suficiente para exportar. A demanda interna vem consumindo quase tudo o que o País é capaz de produzir.

Mas para quem acha que americano dorme no ponto, a informação: as empresas estrangeiras estão comprando usinas brasileiras a rodo.

Justamente para produzir etanol aqui e vender para fora. Se os chineses têm fome de terras, os americanos querem usinas.

Para se ter uma ideia, só com o lucro da Exxon daria para arrematar o parque industrial brasileiro de etanol inteiro.

