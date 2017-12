O grande sucesso do retorno aos trabalhos, para os deputados, foi — ao que tudo indica — a reforma do restaurante interno do plenário da Câmara. Que a partir de hoje é exclusivo dos eleitos, tem telão novo enorme na parede… e gavetas onde se pode deixar celular carregando e levar consigo a chave.

Ou seja, o lugar é candidato a viver cheio — antes, durante e depois dos debates e votações.