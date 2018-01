Vanessa Montoro comemora certificado Sistema B

Trabalhar com o bicho da seda (foto) é coisa para poucos. Acrescente aí o próximo passo: trabalhar a matéria prima com a complicada arte do crochê, mantendo os princípios de conservação da natureza. Tarefa desafiadora. Vanessa Montoro, entretanto, focou na moda seda-crochê e ganhou o certificado Sistema B mundial. Isto é, selo que reconhece empresas que trabalham com lucro aliado a benefícios socioambientais. “Passamos um ano respondendo a questionários”, conta a estilista, que rastreou todo ciclo da produção de fio da seda. “O inseto é frágil, se alimenta exclusivamente da folha de amoreira. Ele, em si, é um auditor da natureza. Se comer qualquer coisa fora a folha sem agrotóxico, morre”. O bicho da seda gera em média um só fio, sem cortes, de dois km de extensão. Vanessa produz e venda peças no Brasil e no exterior.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.