Vandalismo

Banca de jornal na Rua Oscar Freire, nos Jardins, foi incendiada na madrugada de domingo. Localizada em frente ao tradicional restaurante Frevo, teria sido alvo de torcedores do Palmeiras. Que recentemente, também picharam a parede da casa – cujo dono é o vice-presidente do clube, Roberto Frizzo. Com a frase “A culpa é do presidente. Feliz Natal”.

Curiosidade: Arnaldo Tirone, presidente do Verdão, é dono do restaurante Yellow Giraffe – quase uma réplica do Frevo.