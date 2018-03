Marta Suplicy quer voltar ao Senado para “atuar com independência, focada no Estado e na cidade de São Paulo, na defesa da democracia e na retomada do crescimento econômico do País”, atestou, ontem, a ainda ministra da Cultura.

Que acredita deixar, como marca, a inclusão social no setor – “tanto em acesso como em produção e destravamento de projetos parados no Congresso”.

Exemplo? O Vale Cultura.