+#vaitervaga

Sete em cada dez brasileiros acreditam que o maior benefício da Copa é a criação de postos de trabalho. E, para 62%, a realização do Mundial é boa para o País. Pesquisa do Data Popular. “A geração de emprego é o que alimenta o otimismo da população. Muitos conseguiram vagas temporárias e esperam ser efetivados se trabalharem com afinco”, diz Renato Meirelles, presidente do instituto.

Pontos positivos dos jogos no Brasil em uma palavra? Os entrevistados responderam emprego/trabalho e turismo. Negativos? Gastos/desperdício de dinheiro e corrupção/desvio de dinheiro.