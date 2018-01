Até os principais presidentes de bancos centrais do planeta estão empolgados com a Copa. Sábado, Alexandre Tombini foi aplaudido ao chegar ao tradicional jantar que reúne as 14 mais importantes autoridades monetárias do mundo, em Basileia, na Suíça. O Brasil tinha acabado de vencer o Chile nos pênaltis e avançado no Mundial.

Detalhe: o BC chileno não faz parte do grupo.