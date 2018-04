Vai que vai

Júnior, líder do AfroReggae, está animado. A equipe do Emmy sugeriu que seu programa Conexões Urbanas, no Multishow, que concorre ao prêmio, passasse de ‘Documentary’ para ‘Current Affairs’.

Sinal de que alguma estatueta pode estar a caminho.

Veja também:

Lorenzo Merlino lança coleção Verão 2010 no Hotel Tívoli Monfarrej

Instituto Tomie Ohtake faz retrospectiva do artista Jean Dubuffet, em comemoração ao Ano da França no Brasil

Todas as notas da coluna Direto da Fonte