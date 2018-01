Três seguranças do hotel Fasano no Rio foram centro de brincadeiras, às seis da manhã, em uma festa na turma da natação no roof-top do hotel que começou sábado a noite.

Os atletas acabaram se jogando na piscina – para desespero dos profissionais contratados para protegê-los. Em inglês, os nadadores tentavam explicar, entre uma tentativa de salvação e outra, que não iam se afogar naquele um metro e dez de profundidade.

Mesmo bêbados…