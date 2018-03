O cenário é o STF. De um lado, Tribunal de Justiça de SP e Marcelo Gatti Reis Lobo, advogado defensor do pagamento de precatórios; do outro, CNJ e Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

A questão? O TJ não concorda em descontar, do dinheiro destinado aos credores, parcela previdenciária de 11% – que seria de responsabilidade dos devedores.